Verksamheten som stärker Veidekkes resultat – och utmaningen i Sverige

Veidekke-koncernens samlade omsättning under 2021 var 37,6 miljarder norska kronor, jämfört med 38,1 miljarder under 2020. Räknat i lokal valuta låg omsättningen i nivå med 2020.

Bygg Sverige och Infrastruktur Norge ökade sin omsättning, medan den sjönk i Bygg Norge, Infrastruktur Sverige och Danmark. Koncernens samlade resultat före skatt under 2021 var 1 342 miljoner norska kronor, jämfört med 1 134 miljoner under 2020.

Det är Infrastruktur Norge som står för resultatökningen. Affärsområdet bättrade på sitt helårsresultat från 244 miljoner norska kronor 2020 till 462 miljoner 2021.

Rörelseresultatet ökade eller låg stabilt även i övriga verksamhetsområden – med undantag för den Bygg Sverige, vars resultat sjönk från 175 miljoner norska kronor 2020 till 166 miljoner 2021. Enligt rapporten är det låg lönsamhet i Stockholm och Uppsala som drar ner resultatet för Bygg Sverige.

Fem anbud i 450-miljonersupphandlingen som Veidekke vann – här är entreprenörerna som räknade på kontraktet

Resultatmarginalen för hela Veidekke under 2021 var 3,6 procent, jämfört med 3,0 procent under 2020. Med undantag för den svenska byggverksamheten har samtliga verksamhetsområden förbättrat lönsamheten under året. Bygg Sveriges resultatmarginal landade på 1,9 procent för året. Bäst i klassen var även här Infrastruktur Norge, med en marginal på 5,1 procent för helåret.

– Med en lönsamhet på 3,6 procent under 2021 är Veidekke på god väg mot målen för 2022 och 2025 på 4 respektive procent i resultatmarginal. Detta bekräftas av styrelsen som föreslår att hela årsresultatet betalas i utdelning, säger koncernchefen Jimmy Bengtsson.

Men det är inte bara de finansiella framgångarna som Veidekke har anledning att fira.

– 2021 blev en milstolpe för Veidekke: Efter många års strukturerat skadeförebyggande arbete genom rutiner, utrustning och beteenden kan vi notera ett år utan några allvarliga skador. Extra glädjande är att detta sker under ett år då omfattande Coronarestriktioner återigen har ställt stora krav på flexibilitet runtom på våra bygg- och anläggningsprojekt. Samtidigt vill vi understryka att det skadeförebyggande arbetet aldrig tar slut. Noll allvarliga skador markerar inte målgång, men däremot ett delmål i linje med den strategi vi beslutade för ett par år sedan, säger Jimmy Bengtsson.

Samlat H1-värde (antal skador med frånvaro per miljon arbetstimmar) under fjärde kvartalet var 5,4, jämfört med 5,7 under tredje kvartalet och 4,4 under fjärde kvartalet 2020. Inga allvarliga skador har skett under 2021. Sjukfrånvaron uppgick till 4,6 procent under kvartalet, jämfört med 4,2 procent under tredje kvartalet och 5,5 procent under fjärde kvartalet 2020.