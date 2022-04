Utmaningen för Arnhult: ”Det är definitivt ett problem”

Under årets första kvartal uppgick Castellums förvaltningsresultat till 3,40 (2,82) kronor per aktie, motsvarande en ökning om 21 procent. Detta trots tillfälligt ökade administrationskostnader, som ett resultat av samgåendet med Kungsleden, samt kraftig prisutveckling för el och uppvärmning under början av 2022.

Tillsammans med fjolårets tillväx ger ökningen bolaget lite andrum när marknaden går in i en turbulent fas.

– Det ger oss möjlighet att sakta ned lite, sa bolagets vd Rutger Arnhult, på måndagsmorgonen när kvartalsrapporten presenterades och hänvisade till målet om en årlig tillväxt om 10 procent.

Arnhult tryckte lite extra på att bolaget kommer att gå in i ett projektfokus framöver. Därmed ligger inte förvärv av enstaka objekt i blickfånget – såvida det inte dyker upp mycket intressanta fastigheter i rätt lägen, motsvarande kontoren i Solna Strand och Järva krog, som Castellum förvärvade i fjol av Humlegården och NCC.

– Att utveckla eget är det bästa sättet för oss att växa , det ger en mycket högre genomsnittsavkastning än när vi köper nya fastigheter, sa Arnhult.

Bolagets tio största pågående projekt utvecklas för cirka 11 miljarder kronor, plus ytterligare 2 miljarder kronor i mindre pågående projekt. 85 procent av de tio största byggnaderna kommer stå klara inom 24 månader.

Castellums 10 största projektfastigheter • Infinity – kontor i Hagastaden i Stockholm om 19 800 kvm. Färdigställt: Q2 2025.

• Godsfinkan – domstolsbyggnad i Malmö om 26.500 kvm. Färdigställt: Q1 2023.

• Sjustjärnan – Eon:s nya huvudkontor i Malmö om 31.460 kvm. Färdigställt: Q1 2023. • Effekten – kontor till Northvolt i Finnslätten, Västerås, om 15.400 kvm. Färdigställt: Q3 2023. • Götaland – domstolsbyggnad i Jönköping om 9.200 kvm. Färdigställt: Q3 2022. • Greenhaus – kontor till United Spaces, Afry, kommunen och Grant Thornton i Helsingborg om 7.000 kvm. Färdigställt: Q2 2022.

• Kungsängen – logistikfastighet norr om Stockholm om 15.150 kvm. Färdigställt: Q2 2023. • Åseby – kontor i Säve i Göteborg om 14.780 kvm. Färdigställt: Q3 2023. • Werket – kontor i Jönköping till Grant Thornton, kommunen med mera om 25.469 kvm. Färdigställt: Q1 2026.

• Drevet – logistikfastighet i Helsingborg om 21.784 kvm. Färdigställt: Q4 2022.

– Moderna nya byggnader i bra lägen, i rätt städer, ger oss även långa stabila hyresavtal från dag ett, sa Arnhult.

I det jämförbara beståndet av förvaltningsfastigheter ökade Castellums hyresintäkter med 4 procent under årets första kvartal (Inklusive Kungsledens förvaltningsfastigheter). Genomsnittlig ekonomisk uthyrningsgrad för perioden ökade till 93,6 procent (92,9).

Men, det finns ett problem. Oroligheter i omvärlden gör att kostnaderna för de nya projekten som ska utvecklas framåt sticker i väg.

– I den befintliga portföljen är vi trygga med kostnaderna. Vi ser dock ökade kostnader över hela produktionslinjen för nya byggnader. Det kommer påverka projekten framåt. Det är definitivt ett problem, medger han.

Vilka som ska stå för notan är dock Rutger Arnhult ändå, ganska så, säker på.

– Jag tror starkt på att hyresmarknaden kommer att vara villig att betala den extra kostnaden för nya lokaler. Ja, det kommer att bli dyrare. Men när det kommer till nya byggnader är kostnaderna för bolagen (hyresgästerna) jämförelsevis inte så stora. Det utgör bara en liten del av deras utgifter. Men som sagt vi får se. Det här är något som alla i sektorn måste jobba med framåt.

För att nå det övergripande målet om 10 procent tillväxt i förvaltningsresultatet kronor per aktie, ska Castellum årligen nettoinvestera för minst 5 procent av fastighetsvärdet, enligt bolagets årsredovisning. Castellums fastighetsvärde var i det första kvartalet 182 (176) miljarder kronor.