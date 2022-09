Tung dag för fastighetsaktier på börsen

För svensk del presterade bank- och fastighetsaktier bland de sämsta. Trots stängning på minus mildrades nedgången tydligt i eftermiddagshandeln.

Vid stängning hade det svenska storbolagsindexet OMXS30 backat 0,2 procent till 1.878. Aktier för cirka 14,5 miljarder kronor omsattes under dagen på Stockholmsbörsen.

Molnkommunikationsbolaget Sinch låg sämst till inom OMXS30 med en nedgång på 4 procent och livekasinounderleverantören Evolution tappade 3,4 procent. Fastighetsbolaget SBB fortsatte ned 2,6 procent. Även flera andra fastighetsaktier hade en svag kursutveckling på måndagen.

Bankaktierna låg också långt ned i listan. Swedbank backade 2,6 procent och SEB 1,6 procent.

På motsatta sidan inom storbolagsindex handlades bilsäkerhetsföretaget Autoliv upp 2 procent, följt av SKF, Getinge och Sandvik på plus 1,3 procent samt H&M som steg 1,2 procent.

Securitas handlades från måndagen utan rätt att delta i nyemissionen som syftar till att ta in 9,6 miljarder kronor. Säkerhetsföretagets aktie lyfte 3,8 procent, justerat för avskilda teckningsrätter.

Saab klev upp 1,4 procent. Försvarskoncernen har fått ett supportkontrakt för Gripen C/D i Sydafrika gällande service och underhåll för motsvarande 333 miljoner kronor.

AMF avser att acceptera det tidigare i september höjda budet på bilglasbolaget Cary Group. Aktien stängde 0,9 procent upp till strax under budnivån på 70 kronor.

Vicore Pharma fortsatte i stället ned 12 procent efter att i förra veckan meddelat övergripande resultat från Attract-3 studien i fas 3 mot covid-19, där det primära effektmålet om en minskning av dödlighet vid dag 60 inte uppnåddes.

Probiotikabolaget Biogaia avancerade 3,1 procent. Dagens Industri har satt köpstämpel på Biogaia och ser en uppsida i aktien på 50 procent.

Emilshus fick säljråd av Börsveckan och backade 4,2 procent i B-aktien. Arise och Karnov, som åsattes köp av tidningen, steg 1,1 samt 1,4 procent.

Affärsvärlden ser flera tecken som tyder på att Dala Energi skulle kunna bli föremål för uppköp och tidningen utfärdar ett köpråd. Aktien belönades med en uppgång på 19 procent.

Sparebank 1 Markets har höjt sin rekommendation för oljebolaget Shamaran till köp från neutral. Aktien handlades upp 3,4 procent till 71 öre. Flera andra av börsens oljebolag tyngdes av lägre råoljepriser.

Sintercast meddelade att serieproduktionen under januari-augusti var 13 procent högre än året innan. Aktien avancerade drygt 3 procent.

Elfordonstillverkaren Inzile har ändrat förutsättningar för sin planerade riktade emission och vill nu ta in 100 miljoner kronor, till kurs 15 kronor. I mars uppgav bolaget att det avsåg att via en riktad emission ta in 250 miljoner kronor till kurs 25 kronor. Aktien sjönk 11 procent.