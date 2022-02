Starkare resultat än väntat för Skanska - höjd utdelning

Skanska redovisar vad vd Anders Danielsson beskriver som ett starkt fjärde kvartal.

”Byggmarginalen fortsätter att förbättras och vi levererar bra på bred front där. Sen har vi totalt sett fina fastighetsförsäljningar i kommersiell fastighetsutveckling och flera av dem har kommit fjärde kvartalet sen har vi också ökat antalet starter i bostadsutvecklingen. Generellt stark leverans”, säger Anders Danielsson.

Skanskas rapport Intäkterna summerade till 44.365 miljoner kronor. Här låg analytikernas snittprognos på 41.958 miljoner. Orderingången summerade till 42,3 miljarder kronor i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 40,8 miljarder. Rörelsemarginalen i byggverksamheten uppgick till 4,2 procent, mot väntade 3,6 procent. Skanskas mål är att byggmarginalen över tid ska uppgå till minst 3,5 procent. Utdelningen för helåret 2021 föreslås bli 10:00 kronor per aktie (7:50), att jämföra med förväntade 8:50 kronor. Infronts prognoser samt Skanskas intäkter och resultat anges enligt bolagets segmentsredovisning.

Under det fjärde kvartalet redovisade Skanska ett rörelseresultat om 3.627 miljoner kronor, mot väntade 2.917 enligt Infronts prognossammanställning. Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 1.585 miljoner kronor under kvartalet, mot väntade 1.258 miljoner. Det inkluderar också en utbetalning av överskott från den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS om 160 miljoner kronor under kvartalet.

Läs även: Skanskachefen Anders Danielsson: ”Vi jagar inte den typen av projekt längre”

Skanska har likt andra företag i byggbranschen vittnat om prisökningar och flaskhalsar i leverantörskedjan. Bolaget har dock lyckats hantera detta genom selektivt anbudsförfarande och starkt kommersiellt fokus.

I husbyggnadsverksamheten jobbar bolaget med en kontraktsmodell där de får betalt för alla kostnader. På annat håll kan det röra sig om indexklausuler i kontrakten så att bolaget blir kompenserade för kostnadsökningar.

”Sen har vi en del kontrakt där vi inte har kompensation för inflation där vi säkrar upp priser så mycket som möjligt från underleverantörer innan vi lämnar anbud och när vi sen vinner kontrakten köper vi så fort som möjligt för vi vill inte spekulera i vare sig upp- eller nedgång i priser när vi väl skrivit kontrakt”, säger Anders Danielsson.

Stora löneökningar har däremot inte slagit igenom i byggbranschen i någon större omfattning, enligt Skanska-chefen.

”Det är något vi bevakar väldigt noga. Det är också något vi måste vara noggranna med att säkra upp att vi har tillgång till arbetskraft och att vi har rätt team på plats. I USA till exempel inom anläggningsindustrin där vi tar risk på kostnader på ett helt annat sätt har vi fackligt anslutna arbetare med ett längre perspektiv med kanske treåriga avtal så det blir mer förutsägbart var kostnaden kommer att vara för löner”, säger Anders Danielsson.

Under kvartalet har tillgången till arbetskraft varit en utmaning till följd av omikronvariantens spridning, men Skanska har inte stoppat några projekt och inte heller sett några större förseningar.

”Vi har drabbats av sjukskrivningar på olika marknader. Vi har gjort allt vi kan för att säkerställa backup på kritiska roller så att vi har kunnat ersätta dem. Sen har vi sett till att prioritera kritiska aktiviteter som annars skulle kunna försena bygget”, säger Anders Danielsson.

Omikron har också haft påverkan på aktiviteten på leasingmarknaden.

”När restriktionerna släppte i höstas så såg vi snabbt en ökad aktivitet bland hyresgäster. När omikron slog till så taktade det ner. Det går snabbt, vi känner fortfarande intresse men i och med att det är en kraftig våg som sprids snabbt så minskar aktiviteten”, säger Anders Danielsson och tillägger att han räknar med att aktiviteten ökar igen när restriktionerna släpper och smittspridningen avtar.

”Det är också därför vi ligger kvar lite försiktigt med våra utsikter”, säger han.

Bolaget justerar också upp sina ”pilar” i rapporten över utsikterna för bostadsbyggandet i Polen och Tjeckien.

”Vi såg redan under kvartalet innan att bostadsutvecklingen i europeiska marknaden har vänt upp. Vi ökar försäljningen och räknar med att en stark marknad även fortsättningsvis”, säger Anders Danielsson.