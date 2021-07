Stabilt resultat för Klövern Q2 – ser förbättrad hyresmarknad

Förvaltningsresultatet för fastigheter sjönk till 291 miljoner kronor i det andra kvartalet från 294 miljoner motsvarande kvartal för ett år sedan.

Den största avvikelsen jämfört med perioden april till juni i fjol var centrala administrationskostnader, som ökade till 62 miljoner kronor (39), varav 21 miljoner var engångskostnader kopplade till budet från Corem.

Hyresmarknaden, skriver Klövern, är fortsatt något avvaktande. Bolaget har dock noterat en ökande aktivitet under det andra kvartalet, då nettouthyrningen uppgick till 4 miljoner kronor.

– Det är glädjande att se att nettouthyrningen visar på en positiv inflyttning framöver. Vi kan också notera att de som flyttar in betalar högre hyra per kvm än de som flyttar ut, en positiv trend som vi tror kan förstärkas under det andra halvåret när allt fler återgår till att arbeta från sina arbetsplatser, säger vd Eva Landén i halvårsrapporten.