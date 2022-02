Börs

SBB anmäler Viceroy till Finansinspektionen - ”rånat svenska småsparare”

Publicerad: 23 februari 2022, 08:51



Batljan säger att han ska återkomma med åtgärder mot bolaget som blankat aktien och släppt en inte så smickrande rapport om SBB. Foto : Jenny Lagerqvist

Vd Ilija Batljan skärper tonen mot blankarbolagen. Han säger till DiTV att någon typ av åtgärd kommer att komma under dagen - och redan under förmiddagen lämnade SBB in en begäran till Finansinspektionen om att granska Viceroy.

Efter en stormig vecka där det framkommit att Viceroy Research blankat SBB kommenterar vd Ilija Batljan återigen att beteendet är kriminellt. - Jag ska inte kommentera kriminella personer som konspirerat för att råna svenska småsparare. Vi återkommer senare under dagen men någon typ av åtgärd kring detta, säger han till Di. SBB:s aktie har gått ner kraftigt sedan årsskiftet, runt 30 procent, vilket är mer än genomsnittet för fastighetsbolagen och Stockholmsbörsen som helhet. Rykten började florera att aktien hade blivit blankad. I måndags kom rapporten från Viceroy som visade att så var fallet. Efter rapporten vände dock aktien starkt upp. Läs även: Blankningsbolag sågar SBB - säger att aktien borde kosta 10-15 kronor I SBB:s begäran till Finansinspektionen skriver de att Viceroys rapport innehöll falska och missledande beskrivningar och analyser. De skriver bland annat: ”Viceroy har gjort flertalet påståenden som baseras på felaktig översättning av svenska dokument. Exempelvis har Viceroy påstått att transaktioner har avbrutits när den korrekta översättningen är att transaktionerna har slutförts (vilket har bekräftats av Alecta and Kuststaden).” Batljan får frågan från DiTV under onsdagsmorgonen om institutionella investerare klivit av medan det är småsparare som drivit på kursuppgången sedan Viceroy Research släppt rapporten. - Det stämmer inte, det är både småsparare och smarta pengar som fortsatt köpa aktier i den här marknaden, säger han. Viceroy skrev i deras rapport att de trodde att aktien snarare borde värderas till 10-15 kronor i stället för de cirka 40 kronor som aktien kostade i måndags.

