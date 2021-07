Rapportmiss från Wihlborgs – historisk hög nyuthyrning

Efter stigande vinster för exempelvis både Fabege och Wallenstam förra veckan inleddes denna rapportvecka med en rapportmiss från Wihlborgs. Förvaltningsresultatet för det andra kvartalet sjönk till 443 miljoner kronor från 474 miljoner, och mot väntade 461 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av sju analytikers estimat.

– Vi har ett bra resultat, men har sålt ett stort bestånd med industrifastigheter i Malmö till ett hyresvärde om 104 miljoner kronor som går bort i dagens portfölj. Utan samma innehåll i portföljen så är siffrorna lägre, säger bolagets vd Ulrika Hallengren till Fastighetsnytt.

Wihlborgs har även passat på att tömma vissa fastigheter för att garantera dem en ny framtid med hjälp av uppgraderingar och omvandlingar, samtidigt som den danska verksamheten resulterat i en negativ valutaeffekt på 15 miljoner kronor jämfört med 2020.

Läs också: Wihlborgs utser kommunikationschef

Pandemin har också haft en viss påverkan på resultaträkningen trots att Öresundsregionen ekonomiskt har klarat krisen bättre än storstadsregionerna i Sverige. För ett år sedan befann sig Wihlborgs i en situation där osäkerheten var omfattande på grund av pandemin.

– Nu ser vi positivt på framtiden. Vi är glada att kunderna är redo att teckna nya avtal och aktiviteten går upp igen. Det finns möjligheter att göra affärer och vi ser en stark inströmning av nya kunder i samtliga fyra städer och inom alla segment.

Detta märks tydligt även i bolagets nyuthyrning som under kvartalet låg på rekordhöga 86 miljoner kronor. Bolaget förväntar sig därför att vakanserna, som fortfarande är högre än tidigare, sjunker under kommande kvartal med störst genomslag under 2022.

Under pandemin har bolaget också haft mindre serviceintäkter eftersom den fysiska närvaron på kontoren varit låg. Hyresintäkterna sjönk till 739 miljoner kronor i kvartalet, en minskning från 767 miljoner, även detta något mer än väntat.

– Men det går i rätt riktning. Vi har stärkt vår ekonomiska balans och är redo för nya investeringar. Vi har redan fyllt på med nya projekt och letar hela tiden efter nya. Förhoppningsvis får regionen fler attraktiva kontorsobjekt i framtiden. Det gäller att ha en bra produkt att erbjuda marknaden när den är redo, vilket vi känner att vi har.

Tillväxtregionens styrka är enligt henne att bolag från blandade sektorer söker sig dit, vilket ger bra stabilitet över tid.

Hur har kundernas behov förändrats?

– Vissa kompletterar med fler gemensamma ytor för att återkoppla på kontoret igen. Vi ser tillväxt där. Det räcker inte längre att bara ha en kaffemaskin, en större uppgradering av kontoret krävs.

Ulrika Hallengren säger att mätningar av datavolym visar att många bolag kämpat med allt större klyftor inom organisationen under pandemin eftersom människor inte längre träffas fysiskt, utan mest mejlar, chattar eller videosamtalar med varandra.

– Jag är lite bekymrad över vad som hänt med oss under året. Många känner av den digitala överbelastningen, men det finns fler sätt att göra affärer på än digitalt. Folk behöver träffas och göra affärer på riktigt och därför förblir vår prognos för kontorsmarknaden stark.