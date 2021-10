Ökad vinst för NP3 i Q3

NP3:s förvaltningsresultat ökade med 20 procent till 185 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Intäkterna steg till 308 miljoner kronor och driftöverskottet ökade med 11 procent till 246 miljoner.

Värdeförändringen uppgick till 123 miljoner kronor i kvartalet.

Med den ökade värderingen och bara några mindre tillträden under det senaste kvartalet gick belåningsgraden till under 55 procent i kvartalet, under spannet i de finansiella målen om en belåningsgrad om 55-65 procent.

—Belåningsgraden förväntas öka i samband med upplåning för tillträdena under fjärde kvartalet, säger vd Andreas Wahlén i rapporten.