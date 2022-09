Nu går Randviken in i Stenhus struktur – Segerborg kvar inom nya bolaget

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Elias Georgiadis, Tomas Georgiadis och Mikael Nicander.

Georgiadis valdes till ny styrelseordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattades beslut om att utse Elias Georgiadis till vd med omedelbar verkan, som ersätter för tidigare vd:n Gustaf Segerborg. Segerborg kommer dock att arbeta vidare inom Stenhus.

– Eftersom nuvarande vd går in i Stenhus organisation så blir det så att jag tar över vd-rollen under omstruktureringen och framåt. Randviken Fastigheter går in i Stenhus struktur och konsolideras. Bolaget kommer inte vara kvar som varumärke framöver, säger Elias Georgiadis till Fastighetsnytt.

Baserat på Stenhus och Randvikens delårsrapporter för januari-juni 2022 uppgår det totala antalet fastigheter, när bolagen smälter samman, till 187 stycken med ett marknadsvärde om nästan 15 miljarder kronor. Total uthyrningsbar area uppgår till 975 609 kvadratmeter.