NCC vill utveckla hyresbostäder

För helåret redovisade bolaget ett resultat per aktie om 14:02 kronor. Vid kapitalmarknadsdagen hösten 2020 presenterade bolaget ett mål om att resultatet per aktie skulle uppgå till 16 kronor under 2023.

”Det är ett högst realistiskt mål och det här är ett bra steg på vägen mot 16 kronor”, säger Tomas Carlsson.

NCC:s rapport NCC:s rörelseresultat blev 605 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt väntat sig 601 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront. Nettoomsättningen blev 15.998 miljoner kronor, mot förväntade 15.551 miljoner. Orderingången var 16,1 miljarder kronor. Analytikernas snittprognos låg där på 16,3 miljarder kronor. Utdelningen föreslås bli 6:00 kronor per aktie (5:00), vilken betalas ut halvårsvis. Väntat var 6:13 kronor.

Vägen dit bygger enligt Tomas Carlsson på ”en cocktail av förbättringsåtgärder” under de kommande åren.

Läs även: Intervju med NCC:s vd Tomas Carlsson: ”Jag väljer andra strider idag”

Enligt senaste konsensus från Infront räknar analytikerna med ett resultat per aktie om 15:76 kronor år 2023. För 2021 spåddes 13:57 kronor.

Precis som under de senaste kvartalen noterar NCC globala prisökningar och störningar i leveranskedjor, beskedet är dock fortsatt att dessa har kunnat hanteras inom projekten.

”Vi lyckas hantera dem inom och mellan projekt. Vi känner av prishöjningar och störningar men vi hanterar det och det har ingen påverkan på koncernen”, säger Tomas Carlsson.

Ett annat osäkerhetsmoment är tillgången till cement i och med oklarheten kring Cementas brytningstillstånd i Slite på Gotland.

Tomas Carlsson framhåller att NCC jobbar hårt med leverantörerna för att hitta andra källor till cement och ju längre tiden går desto fler alternativ hittas, men det kommer att påverka byggpriserna på sikt.

Kommer ni kunna ersätta all cement om Cementa blir av med tillståndet helt och hållet?

”Nej det går inte att ersätta om man skulle tvingas lägga ner direkt. För varje dag som går hittar vi fler alternativ men på kort och medellång sikt så är det ett stort problem om det blir avbrott i leveranserna från Slite”, säger Tomas Carlsson.

I rapporten kommunicerade NCC också att bolaget ska undersöka möjligheterna att utveckla hyresbostäder de kommande åren.

”Vi har än så länge inte gjort någon affär eller satt några mål på det hela utan undersöker möjligheterna i Sverige och Finland”, säger han.

Vad ligger bakom beslutet att börja titta på det här?

”Dels att det finns en marknad där vi tycker att vi kan bidra, vi är stora bostadsbyggare och kan en del om fastighetsutveckling. Dels att det många gånger finns en möjlighet att göra kommersiell fastighetsutveckling och inom samma fastighet göra en bostadsfastighet – då är hyresbostäder en bra möjlighet”, säger Tomas Carlsson.