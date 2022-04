Ilija Batljan inför bolagsstämman: ”Jag får fira tillsammans med aktieägarna”

Hej Ilija Batljan, vd på SBB vars förvaltningsresultat slår förhandstipsen. Är det en revansch?

– Det var en riktigt stark rapport. Men nej, det är vår ordinarie verksamhet – vi har inget att revanschera oss för.

Läs även: SBB: ”Kommer prioritera kreditrating framför förvärv”

Vad driver främst ökningen för hyresintäkter under kvartalet?

– Att vi levererar 100 baspunkter över KPI, vilket vi klarat av historiskt, like for like – det är den främsta förklaringen. Våra hyresintäkter är inflationsjusterade, vilket är en bra position för att få en automatisk justering. Sedan får man jobba på i förvaltningen och se till att kostnaderna håller sig i kontroll.

Fokus på kreditrating framåt, hur lång tid kommer det ta innan ni uppnår BBB+?

– Vi har sagt att vi ska rapportera alla nyckeltal på BBB+-nivå i slutet av det här året. Det är målet.

Läs även: Jakten på kreditbetyget i full gång - men alla är inte med

Innebär det nästan inga förvärv eller inga förvärv alls under de kommande 12–18 månaderna?

– Det innebär att vi kommer ha väldigt starkt fokus på att sänka belåningsgraden. Men vi har 200 miljarder på balansräkningen så vi har en del att jobba med framåt.

Blir det något extra till lunch i dag?

– Nja, jag ska ha bolagsstämma, så jag får fira tillsammans med aktieägarna om att vi fattar beslut om månadsutdelning. Det tycker våra aktieägare om.