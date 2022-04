Heba förbättrar förvaltningsresultatet igen

Hebas hyresintäkter uppgick till 117 miljoner kronor i det första kvartalet (107).

Driftöverskottet blev 77,1 miljoner kronor (70,3) och förvaltningsresultatet uppgick till 55,9 miljoner (48,6).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till 89,7 miljoner kronor (54,6).

Efter skatt blev resultatet 200 miljoner kronor (106).

Läs mer: Hebas kreditbetyg sänkt: ”Överraskande”

– Under kvartalet visar Heba en fortsatt stark tillväxt i förvaltningsresultatet. Vi fortsätter jobba för en klimatneutral verksamhet genom att minimera, förbättra och påverka. Vårt energimål att minska energianvändningen med 20 procent från år 2018 till 2028 är redan uppnått, sex år tidigare än uttalat, kommenterar Patrik Emanuelsson vd Heba.

Under april har Heba tillträtt två fastigheter i Uppsala, ett äldreboende och en hyresbostadsfastighet, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Utöver det kommer en projektfastighet att färdigställas i Norrtälje även den med äldreboende och hyreslägenheter. Under första kvartalet pågick sju renoveringsprojekt och sju projekt kommer färdigställas under året.