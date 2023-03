Fastigheter förlorare på börsen inför Fed

Storbolagsindexet OMXS30 slutade upp 0,1 procent vid nivån 2.147. Aktier för 16 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen under dagen.

Många aktieaffärer gjordes fortsatt i storbanksaktierna som periodvis fortsatte att återhämta sig, men de slutade ändå kring oförändrade nivåer. Starkast inom OMXS30 gick medicinteknikbolaget Getinge som adderade 3,5 procent medan fastighetsbolaget SBB föll 5 procent.

Även utanför storbolagsindex gick fastighetsaktier svagt. Fabege och Wallenstam sjönk 5 procent vardera medan Balder backade 8 procent.

Textilåtervinningsbolaget Renewcells aktie sjönk 17 procent efter att en brand brutit ut i företagets anläggning i Sundsvall. Branden inträffade i rivarutrymmet och kunde släckas utan spridning till resten av anläggningen. Bolaget arbetar med att bedöma skadorna.

Skidturismbolaget Skistar återhämtade tisdagens rapportdrivna tapp och handlades upp 8 procent. Nordea har inlett bevakning av aktien med köprekommendation.

Detaljhandelsbolaget BHG handlades ned ytterligare 2,4 procent, efter att ha tappat över 9 procent i tisdags. Bolagets ir-ansvarige, Johan Bäckman, upprepade för Nyhetsbyrån Direkt att marknaden kommer att vara utmanande, framför allt under det första halvåret 2023, innan det blir bättre. Vidare har Danske Bank sänkt sin rekommendation för aktien till sälj och mer än halverat riktkursen.

Braincool, som utvecklar produkter för medicinsk kylning av hjärnan, vill etablera bolagets produkt Rhinochill som en del av behandling av stroke. Aktien lyfte 3,5 procent.

Solenergiföretaget Absolicon blev nästa i raden av bolag att inte få sin företrädesemission fulltecknad i det bistra marknadsklimatet. Teckningsgraden landade på 36 procent. Aktien var ned 5 procent efter beskedet, men stängde marginellt upp.

Forskningsbolaget Alligator Bioscience har beslutat att göra en företrädesemission på 199 miljoner kronor. Teckningskursen ligger på motsvarande 0:45 kronor per aktie, vilket är nästan 68 procent under stängningskursen på knappt 1:39 kronor per aktie på tisdagen. Emissionen är säkerställd till cirka 91 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Aktien föll 46 procent.