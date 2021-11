Elva nya förvärv för Vestum i kvartal tre: ”Bolagen tilltalas av vår branschkunskap”

Vestum redovisar en nettoomsättning på 292 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Ebita-resultatet landade på 27,4 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 42,6 miljoner kronor.

Under tredje kvartalet har elva förvärv tillträtts. Av dessa tillträddes sju under slutet av september och har därmed inte haft någon påverkan på koncernens nettoomsättning och resultat under det tredje kvartalet

Vestums vd och grundare Conny Ryk sammanfattar det nya bolagets första tid i sitt vd-ord:

”Vestum fortsätter att leverera hög tillväxt med god marginal och har sedan offentliggörandet av koncernen den 22 mars 2021 ingått avtal om 31 förvärv varav 29 har tillträtts”, skriver Conny Ryk.

Vestum gör miljardförvärv: ”Vi ger oss in i nya marknader”

Sedan utgången av det tredje kvartalet har Vestum gjort sitt största förvärv hittills, Lakers Group, och i samband med detta togs två miljarder kronor in i en nyemission och det finansiella tillväxtmålet höjdes.

”Med etablerade plattformar i ett flertal nya geografier och med stark ledningsgrupp i Sverige och Norge, i kombination med kraftigt förbättrad balansräkning, har vi möjliggjort ett fortsatt högt förvärvstempo. Vi upplever konkurrens på förvärvsmarknaden, men ser samtidigt att vår konkurrenskraft är solid, vilket vi fått bevisat för oss i förvärvsprocesser där entreprenörer många gånger identifierar sig själva med Vestum och tilltalas av vår branschkunskap, entreprenöriella värdegrund och kultur”, skriver Conny Ryk.

Vestum, som i dag är listat på First North, meddelar också att bolaget planerar för listbyte till Nasdaq Stockholm. Arbetet har påbörjats och listbytet förväntas ske inom 18 månader.