Eastnine sänker utdelningsförslag 12%

”Anledningen är den utdelningsbegränsning som gäller enligt Eastnines obligationsvillkor”, skriver bolaget i ett pressmeddelande på tisdagskvällen.

En utdelning om 3:00 kronor per aktie (3:00) skulle utgöra cirka 68 procent av Eastnines förvaltningsresultat. Enligt obligationsvillkoren får utdelningen utgöra maximalt 70 procent. Utdelningen kommer att fördelas jämnt på fyra kvartal, vilket innebär 0:75 kronor per tillfälle.

Utöver förvaltningsresultatet om 9,5 miljoner euro under räkenskapsåret 2021 har Eastnine erhållit utdelningar om 4,8 miljoner euro under 2021 och ytterligare 6,5 miljoner euro under inledningen av 2022.

”Det höga totala kassaflödet var anledningen till den tidigare föreslagna höjda utdelningen”, heter det.