Castellum såg sämre marknad i Stockholm - sugna på Finland

Castellum slog förväntningarna och delar ut mer än väntat. Rapporten fick ett varmt mottagande på börsen och aktien steg runt fyra procent under dagen.

Under konferenssamtalet efter rapporten sade Rutger Arnhult fortsatt att han inte utesluter en sammanslagning med Corem Property Group i framtiden, men att man just nu har fullt upp med att slå ihop Castellum med Kungsleden. Under tiden letar bolaget investeringar i Finland.

Att ha 25 procent av ägandet i de övriga nordiska länderna och 75 procent i Sverige ser Arnhult som ett möjligt mål för året.

Situationen kring det norska fastighetsbolaget Entra, som både Castellum och Balder har stor ägarandel i, står och trampar. Att köpa ut Balder är inte aktuellt, säger Arnhult, och passar på att berömma Erik Selin och Balder som delägare.

– Det skulle vara svårt att få Balder att sälja sin del, de tycker om Entra precis som vi gör. Vi kan inte köpa in oss mer.

Läs även: Ibland blir det inte som man tänkt sig - finanschefen om avhoppet från Castellum

Castellum har inget annat ägande i Norge och är nöjda med det i nuläget.

På Sverigemarknaden kan det bli aktuellt att sälja vissa isolerade fastigheter.

När Rutger Arnhult får frågan om vilka typer av fastigheter Castellum vill förvärva svarar han kort och gott:

– Kontor och logistikfastigheter. Inget annat.

Bolaget redovisar ett förvaltningsresultat på 1 019 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Väntat var 1 002 miljoner, enligt Infronts sammanställning av nio analytikers estimat.

Läs även: Castellums nya ordförande om vd-karusellen: ”Svårt när man inte når fram”

Driftsöverskottet var 1 252 miljoner kronor mot förväntade 1 217 miljoner kronor.

Intäkterna uppgick till 1 916 miljoner kronor, här hade analytikerna räknat med 1 765 miljoner kronor.

Värdeförändringar på fastigheter var 2 654 miljoner kronor (3 047).

En utdelning om 7:60 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (6:90). Väntat var en utdelning på 7:16 kronor.