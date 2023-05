Castellum: Analyshus tror utdelningen kommer tillbaka – lyfter Roger Akelius

Det framgår av en analys där Arctic inleder bevakning av bolaget med en köprekommendation och en riktkurs om 138 kronor, något Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare under morgonen.

Utöver Castellums nya starka huvudägare poängterar Arctic att bolaget är på väg att genomföra en företrädesemission på cirka 10 miljarder kronor för att stärka bolagets finansiella ställning, något Arctic tror räcker för att Castellums kreditbetyg ska bevaras.

I samband med emissionsbeskedet meddelade Castellum att bolagets belåningsgrad minskar från 43,6 till 37,8 procent, noterar Arctic.

"Vi tror att marknaden kommer att prioritera finansiell stabilitet under det kommande året, därför tror vi att detta kommer att gynna aktiens utveckling på lång sikt", heter det.

Kontor (Castellums största fastighetskategori) handlas för närvarande med en genomsnittlig rabatt på -43 procent, enligt Arctic. Analyshuset anser att sektorn bör handlas med rabatt, men att rabatterna bör minska i takt med att bolagen gör nedskrivningar och parallellt ökar den finansiella stabiliteten med emissioner.

"Även om vi ser en operativ risk med kontorsytor, tros kontorsbolagen kunna hantera inflation/högre marknadsräntor bättre än sektorkollegor", skriver Arctic.

Allt som allt anser Arctic att rabatten till analyshusets 12-månaders EPRA NAV (substansvärde) för Castellum på -37 procent är obefogad, vilket ligger till grund för köprekommendationen.

Castellum handlades ned 2,3 procent under hög omsättning i den tidiga måndagshandeln. Bolaget har under morgonen meddelat att man under året avyttrat en rad fastigheter för sammanlagt till 2,3 miljarder kronor "i linje med bokförda värden".

I nyhetsflödet noteras även att bolagets norska intressebolag Entra, där Castellum är ägare till 33,3 procent, har fått sitt kreditbetyg sänkt av Moody's.