Blankningsbolag sågar SBB - säger att aktien borde kosta 10-15 kronor

Viceroy Research ifrågasätter de kraftiga uppvärderingarna i SBB:s bestånd, som de menar beror främst på så kallad ”round tripping” vid förvärv – en sorts snurra där pengar byter händer i ett antal steg men till slut hamnar i SBB:s böcker i form av uppvärderade fastigheter.

Aktiekursen rasade först tvåsiffrigt för att sedan stiga tvåsiffrigt under kort tid, för att sedan stabiliseras på plus cirka 5 procent mitt på eftermiddagen. Bolagets rapport kommer onsdag 23 februari.

Menar att de själva betalar hyreshöjningar

Viceroy radar upp ett antal affärer som SBB gjort enligt denna ”round tipping”-modell, till exempel köpet av förskolor från Laeringsverkstedet. Betalningen skedde till delar med D-aktier i SBB som ger en fast utdelning. Laeringsverkstedet fortsätter att driva förskolorna men med en högre hyra, vilket gör att det ser ut som att SBB har höjt hyresvärdet på fastigheterna som följaktligen värderas upp, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Men enligt Viceroy kan utdelningen från D-aktierna ses som en rabatt på hyran, vilket i praktiken innebär att SBB betalar sin egen hyreshöjning. I fallet med Laeringsverkstedet betalas 88 miljoner kronor i utdelning per år på D-aktierna som ingick i affären och det är enligt Viceroys beräkningar mer än en tredjedel av hyran som Laeringsverkstedet betalar till SBB.

”Värderingen borde dras ned till de nivåer då SBB först började med denna 'roundtripping', någon gång kring 2019. Det är dock svårt att ge något snävare intervall eftersom det är nästintill omöjligt att bena ut i vilken uträckning bolaget har 'roundtrippat'. Det går inte att säga hur pass stor skadan är”, säger Fraser Perring som är medgrundare av blankningsfirman Viceroy Reserach til Nyhetsbyrån Direkt.

Har blankat stora summor

I blankningsrapporten lyfts just orealiserade värderingar fram - att SBB lyckas med att skruva upp värderingarna på tillgångarna till en orimlig nivå på väldigt kort tid, menar Fraser Perring.

Vidare menar han att efter att värdet på tillgångarna skruvats upp kan SBB ställa ut obligationer av större storlek till en mer förmånlig ränta, eftersom bolaget i sig efter värderingsuppjusteringarna får en högre värdering. Viceroy pekar i rapporten på att 80 procent av SBB:s vinst före skatt kan hänföras till orealiserade värdeförändringar.

Bolaget skriver att år av tveksamma värdeökningar på tillgångar efter förvärv bör innebära att SBB:s B-aktie ska ned till nivåer mellan 10 och 15 kronor per aktie.

”Är det investerarna eller obligationsinnehavarna som är lurade här kan man ju fråga sig”, säger Fraser Perring.

När Nyhetsbyrån Direkt frågade Fraser Perring hur mycket de hade blankat aktien svarade han:

”Jag kan inte säga exakt, men det är 'a hell of a lot'. Det här beslutet har tagits med stor övertygelse. Vi har kortat succesivt under en längre period med start omkring i november 2021. Under dagen har vi också passat på att blanka än mer i SBB”.

SBB:s aktie har haft en kraftigt negativ utveckling de senaste veckorna med stora nedgångar utan synbara avtryck i nyhetsflödet där aktien i början på februari noterades för åtta nedgångsdagar på raken. Sedan årsskiftet är aktien nu ned cirka 35 procent, inräknat återhämtningen under måndagen.

Vd Ilija Batljan kommenterade händelsen till Dagens industri, och kallade en sådan blankning utan flaggning för ”kriminell”, och något som borde utredas.

Fastighetsnytt har sökt Ilija Batljan och SBB för en kommentar till Viceroys rapport och uttalanden.