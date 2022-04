Batljan fortsatt fast besluten att höja kreditbetyget – aktien steg efter många dagars fall

”Det betyder att SBB:s rating är BBB- med positiva utsikter för bolaget och dess icke säkerställda skuld”, står det i pressmeddelandet.

– Vi är fast beslutna att fortsätta minska skuldsättningen med målet att skuld till skuld plus eget kapital tydligt ska ligga under 55 procent för att säkerställa att bli uppgraderade på kortast möjliga tid, kommenterar SBB:s vd Ilija Batljan.

Läs mer: Pressad Batljan till motattack efter nedjustering i årsredovisningen

S&P sammanfattar vad som krävs för en ratinguppgradering: ”Utsikterna är fortsatt positiva, vilket återspeglar vår uppfattning att vi kan höja kreditbetygen på SBB inom 12 månader om justerad nettoskuld i procent av justerad nettoskuld plus eget kapital (debt to debt plus equity), enligt S&P:s definition, sjunker tydligt under 55 procent på en hållbar basis och SBB:s räntetäckningsgrad och skuld till EBITDA förbättras i linje med vårt basscenario.”

Under torsdagen hämtade sig SBB-aktien något efter onsdagens kraftiga fall. Uppgången blev dock blygsam, om runt 1,5 procent. Hittills i april har aktien tappat 15 procent och sedan årsskiftet har kursen i det närmaste halverats.