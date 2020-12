Analyschefen: Svalare marknad men stora transaktioner under tredje kvartalet

Nedgången beror till stor del på Vonovias köp av bostadsbolaget Hembla i september förra året. Justerat för den affären var transaktionsvolymen i Q3 bara 15 procent lägre än i fjol. Antalet affärer var cirka 20 procent lägre än samma period förra året.

Under det senaste kvartalet skedde flera större transaktioner, trots en något svalare marknad. Bland annat sålde SBB 44 fastigheter runtom i Sverige till Nyfosa för 4,9 miljarder, Akademiska Hus köpte Alba Nova av Statens Fastighetsverk för 2 miljarder och Strawberry/Stordalen sålde Clarion Hotel Amaranten på Kungsholmen till NREP för 1,5 miljarder. I oktober sedan förvånade nog Oscar Properties de flesta med att köpa en blandportfölj med 39 fastigheter från SBB/Valerum för 1,4 miljarder.

Den svenska aktiemarknaden gick starkt under årets tredje kvartal och det svenska fastighetsindexet PREX Sverige steg med 15 procent under perioden. Under oktober månad har dock indexet fallit tillbaka något (-3 procent per 21 oktober). Under Q3 visade samtliga sektorindex positiva siffror. Bäst gick det för PREX Blandat och PREX Lager/industri som steg med 18 procent respektive 17 procent. På årsbasis ligger nu PREX Sverige 4 procent högre än 12 månader tillbaka.

Mikael Söderlundh, Head of research och partner på Pangea Property Partner