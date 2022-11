Trianon ökade hyresintäkterna och driftöverskottet under kvartalet

Driftöverskottet ökade med 19 procent till 125,6 miljoner kronor (105,9) och överskottsgraden uppgick till 68 procent (68). Även förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 71,4 miljoner kronor (70) under tredje kvartalet.

Periodens resultat uppgick till 111,9 miljoner kronor (258,8) motsvarande ett resultat per aktie om 0,66 kronor per aktie (1,66) före utspädning och 0,66 kronor per aktie (1,65) efter utspädning. Jämförelsetal per aktie omräknade efter aktiesplit 4:1 maj 2022.

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 47,2 miljoner kronor (215,3), varav 41,6 miljoner avsåg projektvinster. Värdeförändring derivat uppgick till 7,3 miljoner kronor (13,3).

”Det stormar i vår omvärld. Kriget i Ukraina fortsätter, inflationen stiger, räntorna pekar uppåt och energipriserna börjar nå kritiska nivåer. I en sådan perfekt storm av dåliga nyheter är det lätt att gå ner i källaren och vänta på bättre tider. Så tänker inte vi på Trianon. Jag har varit med om många kriser och dåliga konjunkturer och om det är något jag har lärt mig så är det hur viktigt det är med god likviditet och starka finanser”, skriver Trianons vd Olof Andersson i rapporten.

Han skriver vidare att Trianon under tredje kvartalet finansierat om lån på över 2 miljarder kronor, till i princip samma villkor som tidigare.

”Vi har väldigt goda relationer till våra banker och det faktum att vår skuldportfölj till 93 procent är bankfinansierad gör oss mindre beroende av andra finansieringsformer. Vi utvärderar noggrant alternativ för vår hållbara hybridobligation och som jag nämnde i Q2-rapporten så har vi lösningar på plats som är oberoende av humöret på obligationsmarknaden”, kommenterar vd:n.