SBB rusar tvåsiffrigt på börsen

Vid 9.40-tiden hade det svenska storbolagsindexet stärkts 1,1 procent till nivån 1.991. Aktier för 2,9 miljarder kronor hade bytt ägare på Stockholmsbörsen. Ute i Europa var Frankfurtbörsens DAX-index upp 1 procent och franska CAC40 med 1,7 procent.

I topp inom storbolagsindex placerade sig SBB under hög omsättning. Fastighetsaktien fortsatte upp med 19 procent efter att ha rusat 20 procent dagen före. Enligt Holdings blankningsstatistik har blankningarna minskat i SBB under de senaste dagarna. Under måndagen fick även SBB en köpstämpel i aktietidningen Börsveckan, skriver Di.

Även andra bolag i den pressade sektorn gick bra i börsstarten. Balder steg drygt 6 procent och Castellum med 5,5 procent.

Bygg- och fastighetsbolaget NCC klättrade 8,2 procent efter bättre rapportsiffror än väntat. Rörelseresultatet låg på 510 miljoner kronor i senaste kvartalet, väntat var 364 miljoner kronor. Även orderingången på 11.607 miljoner kronor överträffade analytikerkonsensus.

NCC:s tredje kvartal påverkades som tidigare meddelats av stora utmaningar inom asfaltsverksamheten. Samtidigt har bolaget en "stark orderingång och en bra orderstock med god kvalitet i samtliga affärsområden", skriver vd Tomas Carlsson i rapporten.