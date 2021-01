SBB höjer bud på Entra: ”Det mest attraktiva förslaget”

Höjningen av budet är i linje med de avsikter som SBB flaggade för strax innan jul och innebär en premie om 32 procent jämfört med stängningskursen för Entras aktie den 23 november, det vill säga dagen innan SBB lade sitt ursprungliga bud.

Betalningen till Entras aktierägare består 123,50 norska kronor i kontanter och 66,50 norska kronor i nyemitterade B-aktier. Kontandandelen i SBB:s bud motsvarar därmed 65 procent, vilket är klart högre än andelen kontanter i Castellums bud. SBB påpekar i dagens pressmeddelande att den höga andelen kontanter minskar risker förknippade med kursrörelser i bolagets B-aktie.

”Vi är övertygande om att vårt erbjudande utgör det mest attraktiva förslaget för Entras aktieägare givet den starka premien tillsammans med 65 procent utbetalning av vederlaget i kontanter och ett väldigt tillförlitligt aktievederlag vilket möjliggör för Entras aktieägare att fortsatt dra nytta av den framtida utvecklingen av en stark industriell sammanslagning”, säger SBB:s vd Ilija Batljan i en presskommentar.

Vidare kommer SBB att verka för en notering av dess B-aktier på Oslobörsen under 2021 så att Entras aktieägare bereds möjligheten att handla med aktierna på en lokal marknadsplats.

SBB förväntar sig sig att en sammanslagning kommer bidra positivt till kassaflödet från verksamheten per aktie under det första helåret. Synergierna uppskattas till sammanlagt 260 miljoner före skatt per år har, varav majoriteten utgörs av finansieringssynergier.

”Vi skulle bli väldigt glada över en sammanslagning med Entra och vi är övertygade om att det sammanslagna bolaget kommer ha en mycket spännande framtid när vi bygger det ledande företaget inom social infrastruktur i Europa och världens mest hållbara fastighetsbolag”, säger Batljan.

SBB uppger att en sammanslagning skulle skapa den mest framstående aktören inom social infrastruktur i Europa med en unikt positionerad portfölj av fastigheter inom social infrastruktur med en väldiversifierad hyresgästbas, praktiskt taget eviga hyresavtal och nästan full uthyrningsgrad som understöds av de nordiska ländernas starka kreditbetyg. Det sammanslagna bolaget skulle fortsatt upprätthålla sitt åtagande om att bli världens mest hållbara fastighetsbolag till 2030.