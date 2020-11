Oscar Properties hoppas på stabila kassaflöden

Nettoomsättningen uppgick till 143 miljoner kronor under det tredje kvartalet, ner från 786 miljoner under motsvarande period förra året. Bolaget redovisar en förlust om 57 miljoner kronor, att jämför med vinsten om 24 miljoner kronor under tredje kvartalet i fjol.

Oscar Properties upphörde tidigare i år med att redovisa antalet sålda lägenheter.

Bolagets vd Oscar Engelbert skriver i rapporten att projektet Helix väntas börja leverera positiva kassaflöden i december och att det kommer fortgå tills allt är slutsålt. I december börjar inflyttning även i projektet Unité. Bolaget hoppas att det projektet kommer löpa enligt plan, vilket skulle ge positiva kassaflöden även därifrån.

Vidare uppges att portföljen om 37 fastigheter, som bolaget köpte från SBB i oktober för 1,4 miljarder kronor, kommer bidra till kassaflödet framöver. När affären är slutförd kommer fastigheterna generera hyresintäkter om 127 miljoner kronor och ett driftnetto motsvarande 82 miljoner kronor.

”Nya kassaflöden säkerställer en solid plattform för framtiden”, säger Oscar Engelbert i rapporten.

Stora skuldförfall det kommande året

Samtidigt skriver bolaget i rapporten styrelsen bedömer att bolaget behöver förstärka sitt rörelsekapital för att kunna fortsätta med sin verksamhet och fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Den totala räntebärande skulden de kommande tolv månaderna uppgår till 870 miljoner kronor.

”Av dessa har dock obligationslånet om 312 mkr förlängts till 2023 och resterande kortfristiga skulder förväntas till väsentlig del lösas i samband med färdigställande av pro- jekt under 2021 samt avyttring av projektfastighet”, skriver bolaget i rapporten.

Oscar Properties aktie, som gått starkt veckorna innan rapporten, vänder nedåt och faller 7 procent kring lunchtid på fredagen.