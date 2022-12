Aktiemarknad

Klart: Här är namnet på SBB:s bostadssatsning

Publicerad: 21 december 2022, 10:57



I början av oktober presenterades Ylva Sarby Westman som vd för SBB:s avknoppade Amastenbolag. Foto : Jenny Lagerqvist

SBB:s satsning på bostäder ska gå under namnet Neobo. Det beslutades under en extra bolagsstämma i Amasten under onsdagen. Sista dag för handel i SBB:s B-aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Neobo blir den 23 december.

Philip Wallin

Det var i oktober i år som SBB gick ut med nyheten att bolaget planerade en avknoppning av bostadsfastigheterna. Nyheten fick aktien att rusa. Styrelsen i SBB har nu beslutat att fastställa avstämningsdagen för utdelningen i det nya dotterbolaget, som ska gå under namnet Neobo, till den 28 december 2022. Det uppger SBB i ett pressmeddelande. Läs mer: SBB bekräftar: Företrädelsevis tidigare Amasten-fastigheter i avknoppningen – Det är glädjande att vi i dag har fått ett utdelningsbeslut och att vi dessutom kan presentera ett nytt namn för det nya bostadsbolaget, Neobo. Neo kommer från det grekiska ordet neos som betyder ny och bo symboliserar kärnan i vår verksamhet med attraktiva och hållbara boenden. Med vårt nya namn och utseende tar vi nu sats mot nästa steg, en notering på Nasdaq First North Premier, säger Ylva Sarby Westman vd på Neobo Fastigheter, i en kommentar. Sista dag för handel i SBB:s B-aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Neobo blir den 23 december 2022. Läs mer: Trio från Kungsleden återförenas i "nya Amasten" Från och med den 27 december 2022 kommer B-aktier i SBB att handlas utan rätt att erhålla aktier i Neobo. Avsikten är att en notering av Neobos aktier ska ske under februari 2023. Fastighetsvärde: 15,8 miljarder Neobos fastighetsbestånd är initialt diversifierat över 40 kommuner och består av 8 369 lägenheter fördelat över 267 fastigheter, med ett totalt fastighetsvärde om 15,8 miljarder per 30 september 2022. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 714 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om drygt 900 miljoner kronor. Källa: SBB