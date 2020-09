Amasten tar in halv miljard i nyemission

Teckningskursen vid emissionen var 7,30 kronor per aktie, vilket även var stängningskursen den 7 september 2020. Det motsvarar en premie om 5,8 procent jämfört med det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) per 30 juni, som var 6,90 kronor per stamaktie.

Läs även: SBB vill ersätta preferensaktier med stamaktier

Nyemissionen, som riktades till utvalda svenska och internationella investerare, attraherade ett stort intresse och blev kraftigt övertecknad, skriver Amasten i ett pressmeddelande.

I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Eiendomsspar AS, Ica-handlarnas Förbund, Investment AB Spiltan, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Weland Holding AB.

Läs även: Jan-Erik Höjvall om att han slutar på Amasten: ”Jag ska lägga av på riktigt”

Likviden från nyemissionen avses användas för att finansiera fortsatt tillväxt genom förvärv av förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt.