SCB: Rekordlåg ökningstakt för hushållens lån – högsta räntor för företag på 14 år

Utlåningstillväxten har bromsat in kraftigt sedan Riksbanken började höja räntan i våras och bara sedan i oktober minskade ökningstakten för lån till hushållen från 4,5 procent till rekordlåga 4,1 procent. Den tidigare lägstanivån var just 4,5 procent, som förutom i oktober också noterades under hösten 2012.

Samtidigt fortsätter utlåningen till icke-finansiella företag att öka i rask takt – 16,0 procent i årstakt i november. Det har dock skett en viss nedväxling de senaste månaderna, från 14-årshögsta 16,7 procent i september.

Läs mer: Moody’s om risken för en ny svensk finanskris: ”Väldigt låg sannolikhet”

En hel del av den ökade utlåningen till företag kan förklaras med att företag finansierar sig mindre via obligationsmarknaden och mer via bankerna, inte minst fastighetsbolag.

Bolåneräntorna fortsätter samtidigt att stiga och är nu de högsta sedan hösten 2012. Den genomsnittliga bolåneräntan på nya avtal var 3,42 procent i november, att jämföra med 1,35 procent ett år tidigare.

Den genomsnittliga rörliga tremånadersräntan var 3,21 procent i november, mer än en fördubbling sedan november 2021. Då ska man ha med sig att de fulla effekterna av Riksbankens räntehöjning med 75 punkter i slutet av november inte fångas i statistiken. Riksbanken väntas också fortsätta med ännu en räntehöjning vid kommande räntemöte i februari.

Även räntorna på företagens lån har fortsatt att stiga och här får man gå tillbaka 14 år för att hitta lika höga nivåer.

Läs mer: Colliers: Hög transaktionsvolym 2022 – trots nedgång med 31 procent

– Likt för hushållen har även de icke-finansiella företagens genomsnittsränta på nya låneavtal mer än dubblats under det senaste året, till 3,9 procent från 1,5 procent i november 2021. För en högre snitträntenivå på företagslån behöver vi gå tillbaka 14 år till fjärde kvartalet 2008 när räntor sänktes i spåren av finanskrisen, säger Malcolm Svensson Rothmaier, ekonom på SCB, till Fastighetsnytt.