K2A: Förvaltningsresultatet blev 16,7 miljoner kronor för Q3

Driftöverskottet blev 67,3 miljoner kronor (51,7) och förvaltningsresultatet uppgick till 16,7 miljoner (16,4).

Orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -28,7 miljoner kronor (10,5).

Efter skatt blev resultatet 10,1 miljoner kronor (21,6), vilket motsvarade -0:08 kronor per stamaktie (0:06).

Per utgången av september hade K2A sammanlagt 1.448 bostäder under uppförande som bedöms färdigställas under 2022 och 2023.

"Det är projekt som startades 2020 och 2021. Tidsplanerna för dessa projekt ligger fast, vilket tryggar tillväxten för dessa år. Dessa projekt påverkas dessutom i mycket begränsad utsträckning av prishöjningar, antingen tack vare hög färdigställandegrad eller att de är terminsaffärer förhandlade till fast pris", skriver vd Johan Knaust i delårsrapporten.