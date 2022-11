Duo köper gammalt Radisson-hotell i Hagaparken

– Det är väldigt spännande att få förvärva en så unik fastighet. Vi ser fram emot att utveckla det tillsammans med Capman Real Estate, säger Anna Reuterskiöld och Per Tängerstad, grundare av det nybildade investerings- och kapitalförvaltningsbolaget Atell.

Bolaget köper hotell- och kontorsfastigheten, Solna Kasernen 1, vid Brunnsviken i Hagaparken, tillsammans med Capman Nordic Real Estate III Fund (CMNRE III).

– Vi är mycket glada över att förvärva denna välkända fastighet. Det historiska, natursköna och värdefulla läget har enorm potential och vi ser fram emot att utveckla fastigheten tillsammans med vår partner, kommenterar Magnus Berglund, Partner, Head of Capman Real Estate Sverige och Norge.

Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 26 000 kvadratmeter och består av tre byggnader: en kontorsbyggnad och två kombinerade byggnader med hotell-, spa-, konferens- och restaurangområden. Husen ska renoveras och energieffektiviseras till Breeam In Use Very Good-standard, samt lediga kontor hyras ut.

Kontorsbyggnaden byggdes ursprungligen mellan 1917–1922 som ett militärregemente och integrerades i det nybyggda hotellet efter en renovering på 90-talet. Hotellet har över 200 hotellrum och cirka 290 parkeringsplatser, varav merparten i ett garage.

Atell kommer att fungera som en operativ partner till CMNRE III med ansvar för kapitalförvaltningen och den dagliga driften av fastigheten, medan Capman kommer att ansvara för renoveringen.