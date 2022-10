Branschen i krisens spår – här är Fastighetsnytts podcast

Under rubriken "Fastighetsmarknaden segment för segment" ledde Fastighetsnytts chefredaktör Björn Rundström och reporter Philip Wallin ett samtal med Niclas Höglund, head of research på JLL, Jenny Fält, analysis and valuation på Croisette och Ulrika Lindmark, head of valuation på Newsec.

Ämnen som diskuteras i podden av de iu är bland annat:

Samhällsfastigheter – rekordstarkt första halvår, men hur det ser ut framåt?

Bostäder - hur troligt är det att Fastighetsägarnas krav på kraftiga hyreshöjningar blir verklighet? Hittar köpare och säljare varandra på bostadsrättsmarknaden?

Industri och logistik – låg vakansgrad

Hur mår våra delsektorer? Samhällsfastigheter, bostäder

