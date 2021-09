Nordisk puls: Israelisk jätte köper i Norge och vd-karusell i Danmark

Välkommen till Nordisk puls - en nyhet i Fastighetsnytts nyhetsuniversum. Full koll på den nordiska fastighetsmarknaden med Fastighetsnytt och dess nordiska systertidningar Estate Norge och Estate Danmark, med nyheter utvalda av chefredaktörerna för de ledande fastighetsmedierna.

Från Norge rapporterar Dag-Jørgen Saltnes:

Mest läst på estatenyheter.no i augusti?

”Nej, Osloborna lämnar inte staden på grund av pandemin, det visar vår rapportering”

Läs hela artikeln: Nei – folk flytter ikke ud af Oslo på grund af pandemien

Månadens citat:

”Vi går nå inn i et taktskifte, der vi spinner ut selskapet for å bygge opp et rendyrket IT-selskap, som skal utvikle en verdensledende dataplattform for eiendomsindustrien”

Frede Lundenes Fardal, daglig leder i Newsec Maps.

Läs hela artikeln: Newsec udskiller tech-selskab

Största branschsnackisen?

”Att en israelisk jätte köper norskt datacenterföretag för 7,6 miljarder norska kronor.”

Läs hela artikeln: Giver 76 milliarder nkr. for norsk datacenterselskab

Från Sverige rapporterar Björn Rundström:

Mest läst på fastighetsnytt.se i augusti?

Läs hela artikeln: 10 riskområden för översvämning i Sverige – fastighetsbolag skyldiga att agera

Månadens citat:

”Helgerna är väldigt starka. Man märker att folk vill träffa andra människor och röra på sig. Det är tydligt.”

Åsa Roslund finanschef på Hufvudstaden om hur återhämtningen ser ut på shoppingstråken nu när covidrestriktionerna lättar.

Läs hela artikeln: Tvehågsna kontorshyresgäster ger längre beslutsprocesser

Största branschsnackisen?

Castellums bud på Kungsleden.

Läs hela artikeln: Castellum lägger bud på Kungsleden

Från Danmark rapporterar Kamilla Sevel:

Mest läst på estatemedia.dk i augusti?

”Globala fonder ökar innehavet i mindre städer i Danmark. Det gäller till exempel Goldman Sachs som i augusti köpte bostadsprojekt för ett stort tresiffrigt miljonbelopp.”

Läs hela artikeln: Goldman Sachs køber boligprojekter for stort trecifret millionbeløb

Månadens citat:

”Jeg ser meget frem til at realisere de ambitiøse mål for Basecamp Nordics”, säger Kristina Olsen som nu lämnar Bonava för BaseCamp Group och som nu kommer att utöka studiohuskonceptet i bland annat Danmark och Sverige.

Läs hela artikeln: Kristina Olsen bliver direktør for Basecamp Student i Norden

Största samtalsämnet inom fastighetsbranschen?

”Under de senaste tre månaderna har tre av Danmarks fyra största förvaltningsbolag fått en ny VD”.

Läs hela artikeln: Opbrud i den danske administrationsbranche och Rikke Lykke bliver ny topchef i Deas