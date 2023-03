NP3-grundaren Lars Göran Bäckvall avliden

Lars Göran Bäckvall var NP3:s grundare och störste aktieägare med 24,47 procent av rösterna. Embryot till NP3, Norrlandspojkarna, startade Bäckvall för 52 år sedan – fokus då låg på reparation och underhållsjobb. 1976 tog bolaget steget mot att bli en utvecklare genom förvärv.

"Det är med stor sorg och tomhet vi meddelar detta. Lasse (Lars Göran) har med sitt entreprenörskap och mod varit enormt viktig för skapandet av NP3 och för mig personligen", skriver NP3:s vd Anders Wahlén i pressmeddelanden.

Det var Bäckvall som kontaktade Anders Wahlén och hans far i början på 2000-talet, dessa drev då byggbolaget Tre Jonsson Bygg. Lars Göran Bäckvall såg en framtida vd i Wahlén för det som några år senare skulle utmynna i det noterade NP3.

"Familjen Bäckvall har under flera år arbetat med sin succession i ägarbolaget Poularde AB och deras representation finns fortsatt i Bolagets styrelse genom Mia Bäckvall. Det finns inga ord som kan förklara mina känslor så därav citerar jag Lasse ”Tomorrow is a new day”, men med tillägget, but it will never be the same", skriver Andreas Wahlén vidare.

Enligt NP3:s bolagsordning skall bolagets styrelse bestå av minst tre ledamöter och högst 13 ledamöter. Inga suppleanter skall utses. I dagsläget sker inget val av ytterligare ledamot till styrelsen utan arbetet kommer tills vidare att utföras av kvarvarande fem ledamöter.