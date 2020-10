Kunnig panel lyfte diskussionen om Amazons etablering i Sverige

Det var i förra veckan som jag hade äran att vara moderator för Business Arena Talks om Amazons etablering i Eskilstuna. Här kommer en sammanfattning.

Panelen bestod av idel tunga namn som Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jonas Karlén, vd på e-handlaren Adlibris, Fredrik Nygren, Commercial Manager på fastighetsbolaget Logicenters och Linda Palmetzhofer, ordförande för fackförbundet Handels.

Det blev fart på samtalet direkt. Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, var med på länk och lyfte fram det otroligt starka symbolvärde som Amazons etablering innebär för kommunen.

”Jag har inte behövt marknadsföra detta alls. Det enda jag gjort är att svara i telefon”, som han sa.

Och många telefonsamtal har det blivit. Om satsningen leder till det han hoppas på så skapas cirka 200–300 jobb som en följd av den lager- och logistikanläggning som byggs i kommunens logistikpark. När verksamheten kommer i gång och svenska Amazon.se öppnar är dock fortfarande höljt i dunkel. Jimmy Jansson sa sig vara lika ovetande som alla andra.

Fredrik Nygren, kommersiell chef på Logicenters, det bolag som hyr ut själva fastigheten till Amazon, ville inte heller säga något om den saken. Men att det blir en modern anläggning råder ingen tvekan om, dock verkar den inte skilja sig nämnvärt från andra jämförbara.

Enligt Fredrik Nygren är Sverige moget när det gäller vissa delar av e-handeln; att handla via nätet är etablerat i alla åldersgrupper och de köptjänster som finns fungerar bra, liksom leveranserna. Däremot finns stora utvecklingsmöjligheter när det gäller att automatisera själva varuhanteringen och logistiken kring handeln. Fredrik Nygrens ingång var att en gigant som Amazon kan driva hela branschen framåt.

Att valet föll på Logicenters anläggning är enligt Fredrik Nygren en kombination av flera faktorer. Dels ligger Eskilstuna logistikpark strategiskt placerad i sig, med koppling till Sveriges viktigaste transportleder på såväl väg som räls. Dels jobbar Logicenters med att bygga på spekulation. Bolaget börjar med en ny etablering innan det är klart vem som ska köpa eller hyra den. Det gör att en ny aktör snabbt kan komma på plats med en lokal anpassad specifikt för den egna verksamheten.

Värt att lyfta fram att den anläggning som byggs åt Amazon inte är något i hästväg i sig, åtminstone inte sett till storleken. Anläggningen blir medelstor, cirka 30 000 kvadratmeter. Som jämförelse kan nämnas att Adlibris lager i Morgongåva är på drygt 50 000 kvadratmeter och att det i Bålsta byggs en 100 000 kvadratmeter stor anläggning åt Dagab.

Frågan som Amazon-chefen aldrig fick

Det finns mer mark i Eskilstuna logistikpark och Logicenters står redo att bygga mer åt Amazon, både där och på flera andra ställen i Sverige. Jag frågade Fredrik Nygren om det kan bli aktuellt med fler Amazon-anläggningar?

”Ingen aning”, svarade han.

Viktigt i sammanhanget är också att Amazons etablering i Sverige inte kommer att drivas av Amazon självt, utan av deras samarbetspartner Keuhne & Nagel. Det är det företaget som står på alla kontrakt med transportföretag och fastighetsägare och det företag som anställer den personal som ska jobba på plats. Det är också ett sätt för Amazon, uppdragsgivaren, att hålla sig i bakgrunden. Det här är inget arbetssätt som imponerar särskilt på Jonas Karlén, vd på e-bokhandeln Adlibris. Han gillar när företag är transparenta och pratar om sin verksamhet. Samtidigt har Amazons strategi fungerat, som han konstaterade på BA Talks.

”Journalisterna skriver ändå. Det är en multinationell jättes privilegium att inte behöva svara på några frågor”.

Vad gäller själva etableringen är han redo att ta sig an den nya utmanaren. Han var chef på Viaplay när Netflix gjorde entré på den svenska marknaden och berättade under seminariet att det tvingade Viaplay att bli bättre och mer renodlat. Att Netflix kom in på marknaden gjorde konkurrenterna bättre.

”Men du måste verkligen vara bäst på det du gör, annars har du ingen chans”, som han sa.

Alex Ootes, Amazons chef för Europa, gästade ett Postnord-webinarium nyligen och sa där att deras förhoppning är att andra e-handlare ska lägga upp sina varor på Amazons marknadsplats. Gärna alla varor, det är först då man får fart på affärerna. Att bara lägga upp en eller ett par artiklar ger sällan någon effekt.

”Ofta visar det sig att det är något helt annat som börjar sälja stort än man trodde från början”, som Ootes uttryckte det.

Jonas Karlén berättade att Adlibris inte kommer att lägga upp några av sina böcker alls på svenska Amazon. Enligt Jonas Karlén resonerar flera andra stora svenska e-handlare likadant.

Linda Palmetzhofer, ordföranden för fackförbundet Handels, har haft ögonen på Amazon länge och en eventuell etablering i Sverige har varit en stående punkt på förbundsledningsmötena i flera års tid. Amazon har inga kollektivavtal på några av sina arbetsplatser och Handels har som målsättning att bli först med att få sådana avtal på plats. Dock kommer den stora striden att dröja lite. Keuhne & Nagel har redan tecknat kollektivavtal för sina anställda, genom Transportarbetarförbundet. Det finns Amazonanställda på några serverhallar i Sverige och runt 10–15 personer tros arbeta med etableringen av den avsmak nätbutiken, men det är först när Amazon som bolag börjar anställa i högre grad som Handels kommer att sätta in den stora stöten, berättade Linda Palmetzhofer.

Handels lyckades teckna kollektivavtal med Uniqlo

Handels har lyckats med liknande saker förr. När den japanska klädkedjan Uniqlo kom till Sverige hade de aldrig tidigare tecknat kollektivavtal. Genom dialog lyckades Handels få ett sådant på plats. Enligt Linda Palmetzhofer är dialog vägen framåt även när det gäller Amazon. Saken förutsätter dock att det finns någon att förhandla med.

Den mest brännande frågan, när svenska Amazon öppnar, hade ingen av paneldeltagarna ett bra svar på. Den vanligaste teorin är lagom till black friday den 27 november.