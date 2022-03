Vakansgraden ökar för kontor - men ”sannolikt att nettouthyrningen ökar framöver”

Under pandemin ökade vakansgraden för kontor, särskilt i det modernare och dyrare A-segmentet, enligt Citymark, som två gånger om året analyserar kontorshyresmarknaden.

– Visserligen har vakansgraderna ökat något men vi ser ändå generellt att hyresmarknaden för kontor har stabiliserats och att de kraftiga vakansuppgångarna har bromsat in. Även om det finns mycket osäkerhet både kring de kortsiktiga effekterna av Ukraina-kriget, inflationen och de stigande räntorna och kring de långsiktiga effekterna av minskad kontorsnärvaro så tycker vi det finns goda förutsättningar för att vakansgraden ska kunna ligga kvar, eller sjunka något de kommande åren, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys i en kommentar.

Läs även: Skatteverket: Vi minskar ytorna med 38 000 kvadratmeter

Den senaste kartläggningen visar att vakansgraden i centrala Stockholm uppgick till strax under 7 procent, vilket är högre än i höstas. Vakansgraden började stiga redan 2019, en stigning som förstärktes under pandemin. Sedan början av 2021 har uppgången alltså planat ut.

Under pandemivåren 2020 halverades bruttouthyrningen av lokaler till drygt 300 000 kvadratmeter på Stockholms kontorsmarknad, enligt CityMark. Under 2021 återhämtade sig marknaden delvis, och låg strax under 400 000 kvadratmeter.

Läs även: Kulturbyggaren Ånäs stöper om Stockholm för 40 miljarder

– Även om ovissheten lever kvar så börjar sannolikt allt fler företag formulera en lokalstrategi för framtiden och agera efter den. Det finns därför förutsättningar för en fortsatt återhämtning av omsättningen på hyresmarknaden. Stockholms kontorsintensiva företag har gått starka genom pandemin och sysselsättningen har ökat snabbt. Det är därför sannolikt att även nettouthyrningen ökar framöver, om inte konjunkturläget försämras alltför drastiskt, säger Tor Borg.