Sverrir Thór: Hufvudstaden is still going strong – trots coronasmäll

Hufvudstaden, som äger tungt i centralt belägna kontors- och handelsfastigheter, har drabbats hårt av coronapandemin. Men läget är inte så illa som det först verkar, skriver Sverrir Thór i en analys.

Publicerad: 26 Augusti 2020, 14:48



Det här är en opinionstext Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Sverrir Thór. Foto: Mostphotos / Fastighetsnytt

Ämnen i artikeln: Hufvudstaden

Innehav av centralt belägna kontorsfastigheter och lyxhandel i landets två största städer skulle i vanliga fall vara den säkraste av alla fastighetsstrategier. Problemet är bara att ingenting längre är som vanligt, coronapandemin har satt tydliga spår i Hufvudstadens resultat för andra kvartalet. Uteblivna hyresintäkter, på grund av hyresrabatter och i vissa fall kundförluster, i kombination med en försiktig värdering av fastigheterna summeras vid kvartalets upp till en förlust på sista raden om hela 583 miljoner kronor. Läs även: ”Sverrir Thór: Behovet av att avyttra Karlatornet kvarstår för Serneke” En smått chockerande siffra kan man tycka när det gäller en av svensk fastighetsbransch kronjuveler men nyanserar man bilden lite så borde chocken lägga sig, vilket den även gjorde för aktiemarknaden när den hade fått tid att läsa rapporten. Initialt föll Hufvudstadens aktie med närmare 3 procent men repade sig snabbt och handlas på eftermiddagen upp cirka 0,5 procent. En nyanserad bild ja. Visst har Hufvudstaden på grund av sin portfölj som tidigare setts som ett praktexemplar på en försiktig strategi drabbats hårt av pandemin men å andra sidan kan tyckas att bolaget knappast drabbats så hårt som man kunde frukta. Nu är de flesta bedömare dessutom inne på att ekonomins och marknadens återhämtning efter pandemin är i gång och att ekonomin går åt rätt håll, vilket borde gynna Hufvudstaden. Läs även: Sverrir Thór: Sehlhalls tillväxtambitioner syns i kvartalsrapporten Dessutom, om något bolag har musklerna att gasa sig ur uppförsbacken så är det börsens mest anrika fastighetsbolag. Hufvudstaden har under sin mer än 100-åriga historia sett pandemier, börskrascher och krig och är still going strong, som det heter. Ett robust bolag med i stort sett inga skulder, en räntetäckning som närmar sig 10 gånger kostnaderna och välbelägna fastigheter bör klara den här krisen också. Det som kan tala emot den snabba analysen är att hela samhällets beteendemönster ändras i grunden, sett till arbetssätt och sätt att handla, men då har svensk samhällsbyggnadssektor större problem än att Hufvudstaden (som i essäns är ett derivat på svensk konjunktur och den traditionella staden) går dåligt. En sak kan dock vän av ordning störa sig på, det faktum att bolaget i halvårsrapporten väljer att inte ha med en vd-analys av läget, det är värdefullt att veta hur man tänker i toppskiktet och hur strategin för att klara pandemin ser ut.

Sverrir Thór Reporter sverrir.thor@fastighetsnytt.se

