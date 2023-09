Avvaktande marknad, men C&W ser ljusglimtar

Cushman & Wakefield konstaterar att aktiviteten förblir låg på investeringsmarknaden, där volymen ser ut att bli under 20 miljarder kronor under det tredje kvartalet. Detta efter totalt 50 miljarder kronor under det första halvåret. Bostad och industri är de största segmenten i år.

I rapporten, ”Property Investor Confidence Index,” har Cushman & Wakefield genomfört en enkät bland investerare på den svenska marknaden. Investerarnas utsikter förblir ganska svaga för de kommande sex månaderna, med en blandad bild av efterfrågan. För logistik och industri spås en fortsatt stabil efterfrågan meden den väntas minska för detaljhandel och utsikterna för kontorsmarknaden är blandade. Investerarna tror också på fortsatt stigande avkastningskrav. En liten majoritet räknar dock med att utöka sina portföljer ytterligare, även om en ökad andel tänker sig att behålla den på nuvarande storlek.

– Det framgår med all tydlighet att det fortfarande råder en osäkerhet inom marknaden och att i princip alla respondenter bedömer att avkastningsnivåerna kommer att öka – vilket i sig är helt naturligt i den räntemarknad vi befinner oss, säger Michal Toporowski, senior analytiker vid Cushman & Wakefield, som också noterar ett ökat intresse för utvecklingsfastigheter.

Anders Elvinsson, partner och rådgivningschef vid Cushman & Wakefield, konstaterar att en svag svensk konjunktur och valuta sätter tydliga spår i investerarnas framtidsutsikter. Efterfrågan på lokaler inom i princip samtliga segment bedöms vara på nedåtgående vilket tillsammans med stigande avkastningskrav resulterar i en förväntad negativ värdeutveckling på portföljnivå.

– Trots detta finns flera ljusglimtar att ta fasta på. En pånyttfödd obligationsmarknad kan ha bidragit till att en majoritet uttrycker en ambition att öka fastighetsbeståndet genom förvärv. En svag svensk valuta gynnar ett stort antal hyresgäster i industrifastigheter och det är också detta segment där flest investerare ser störst potential på sex månaders sikt. Hotell står för den största ökningen i andel som är positiva till segmentet. Även här bedöms det finnas en positiv effekt av den svaga valutan, säger han.